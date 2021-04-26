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Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

26.04.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk talebi için TFF'ye başvuru yaptı.

Galatasaray'dan TFF'ye 1959 öncesi için başvuru

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazlarda bulundu.

Sarı - kırmızılı kulübün ilk ve ek itirazları şu şekilde;

Lig statüsü dışında elde edilen şampiyonlukların tescil başvurularının reddine ilişkin yapmış olduğumuz 23.03.2021 tarihli başvurumuza ilişkin ek beyan ve itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

Malum olunduğu üzere Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.03.2021 tarihinde şampiyonluk sayılarının 28 olarak tescil edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapılmış olduğu kulüp resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmişti. Akabinde, söz konusu başvurunun olası sonuçlarının Galatasaray Spor Kulübü başta olmak üzere bütün Türk kulüplerini maddi ve manevi açıdan doğrudan etkileyecek olmasından dolayı 23.03.2021 tarihinde başvuru dilekçemiz ile Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak müracaat etmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından devam ettirilmekte olan değerlendirme ve inceleme sürecinde Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden 07.04.2021 tarihinde ek deliller sunduğunu açıkça ifade etmiştir. Söz konusu ek delillere ilişkin itiraz ve görüşlerimiz ile bu husustaki destekleyici belgelerimizi de işbu dilekçemizi de bilgilerinize sunarız.

SONUÇ VE İSTEM: Türkiye Futbol Federasyonu'nun 5894 sayılı Kanun kapsamında, TFF Tahkim Kurulu'nun bu konuda kesinleşmiş ret kararını da göz önünde bulundurarak Anayasanın 59/son fıkrası uyarınca yapılmış tescil başvurularının tümünün reddine karar verilmesini, aksi takdirde Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğrayacağını, hukuki istikrar ve güven ilkesinin, eşitlik ilkesinin, başta Kulübümüz olmak üzere pek çok kulübün mülkiyet hakkının ihlal edileceğini bilgilerinize sunarız.

Bununla birlikte, 23.03.2021 tarihinde Kulübümüz tarafından yazılı şekilde yapılan bilgi ve belge talepli başvurunun "Bilgi Edinme Hakkını Kullanılması" kapsamında ivedilikle cevaplandırılmasını ve talep etmiş olduğumuz evrakın en kısa süre içerisinde tarafınızla paylaşılmasını beklediğimizi hatırlatmak isteriz.

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
hayırdır başkan? korktun galiba?
Korku dağları sarmış
ali cengiz ses kes de dinle

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