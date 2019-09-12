SPOR

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim için verdiği karar hakkında resmi siteden açıklama yayınladı.

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK), Fatih Terim’e yönelik 4 maçlık cezasının Tahkim Kurulu tarafından 3 maça indirilerek onanmasına sert bir açıklamayla karşılık verdi.

“Yel kayadan toz alır” başlığı kullanılan açıklamada, “Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

"PFDK’nın ve itirazımız üzerine Tahkim Kurulu’nun vermiş olduğu kararların hukuki temelden yoksun, kamuoyu vicdanında kabul görmeyen, subjektif nitelikte olduğu aşikardır.

Bir hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurum eleştirilemez değildir. Ancak, futbolu yönetenlerin bu hakkı Galatasaray’a tanımadıklarını görmekteyiz.

Kimilerinin şampiyonluklara “şaibeli”, “lekeli” diyerek resmi tescile dolayısıyla TFF’ye hakaret ettiği, 17(!) kulüp ve birlik adına TFF’yi tehdit ettiği bir ortamda Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim tarafından yapılan masum bir açıklamayı niyet okuyarak cezalandırmak da bunun en açık örneğidir.

Galatasaray, tüm bu haksız ve objektif olmayan kararlara rağmen; Yönetimi, Teknik Direktörü, Teknik Heyeti, oyuncuları ve büyük taraftarıyla birlikte kenetlenerek her zamankinden daha kararlı ve daha güçlü olarak şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!
G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim tff

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

Mustafa Cengiz patladı! 'Bizim için yok hükmünde'

Mustafa Cengiz patladı! 'Bizim için yok hükmünde'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

Mustafa Cengiz patladı! 'Bizim için yok hükmünde'

Mustafa Cengiz patladı! 'Bizim için yok hükmünde'

Gazişehir Gaziantep'te Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı

Eski Galatasaraylı futbolcu ilk yarıyı kapattı

Mustafa Cengiz: Dursun Özbek'ten yıllık 5 milyon doları istiyorum

''Dursun Özbek'ten yıllık 5 milyon doları istiyorum''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.