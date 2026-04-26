Galatasaray nasıl şampiyonluğunu ilan eder? İşte o ihtimal...

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 tamamladığı müsabakadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslan puanını 71’e çıkardı. Şampiyonluk yarışında rakibine karşı önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkardı.

HAFTAYA KAZANIRSA VE TRABZONSPOR KAYBEDERSE...

Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Samsunspor’a konuk olacak. Yarın Trabzonspor'un (27.04.2026) kaybetmesi ya da berabere kalması halinde Galatasaray, başka sonuca bakmaksızın Samsunspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

HER TÜRLÜ GALİBİYET İŞİ BİTİRİYOR

Puan farkını Fenerbahçe ile 7'ye yükselten Galatasaray, Samsunspor'a karşı aldığı her galibiyette diğer senaryoların gerçekleşmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.