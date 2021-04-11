Galatasaray'dan Yedlin tepkisi

Galatasaray, 34. hafta maçında sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, karşılaşma sonunda hakemn hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.
Jeremain Lens'in müdahelesinde sakatlanan DeAndre Yedlin, oyuna devam edemezken; ABD'li futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.
Galatasaray, 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun sakatlık pozisyonuna tepki gösterdi ve sakatlandığı anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" notunu düştü.
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