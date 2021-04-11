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Galatasaray'dan Yedlin tepkisi

11.04.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Karagümrük ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yolunda yara alırken; maçta sakatlanan DeAndre Yedlin'le ilgili Sarı Kırmızılılar'dan tepki geldi.

Galatasaray'dan Yedlin tepkisi

Galatasaray, 34. hafta maçında sahasında Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Sarı Kırmızılılar, karşılaşma sonunda hakemn hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Jeremain Lens'in müdahelesinde sakatlanan DeAndre Yedlin, oyuna devam edemezken; ABD'li futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Galatasaray, 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen oyuncunun sakatlık pozisyonuna tepki gösterdi ve sakatlandığı anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Dün geceden bir kare, yorumsuz!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ali denen hakem vara diyor resmen ayağı kırıldı ama kemiği dışarı çıkmadı hareket kırnmızı ben görmemezlikten geldim sende görme diyor vardakide alicim benim soy adım aslanboğa benim kursak alışık harama diyor.....
Muhammed bir hava topuna kalktı direk sarı, ama böyle pozisyonlara devam yazıklar olsun ya, gerçekten futbolu katlettiniz...
bunlarda amma ağladı be yeter artık bi susun

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