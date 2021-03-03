Galatasaray'dan yeni sezonun ilk transferi Alpaslan Öztürk

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, yeni sezon transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alpaslan Öztürk ile el sıkıştı. Alpaslan Öztürk sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Teknik patron Fatih Terim'in, yerli kadro derinliğini artırma talebi doğrultusunda görüşülen 27 yaşındaki stoperin, sezon sonunda Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. Mevcut kadroda Donk ve Ozornwafor dışında yedek stoperi bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, böylece önemli bir rotasyon takviyesi gerçekleştirmiş olacak.

BEDAVAYA GELİYOR

1.86 boyundaki Alpaslan, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla, Terim'in takdirini kazandı. Tecrübeli savunmacının sözleşmesi yaz döneminde sona erecek ve bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebilecek.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Belçika'da doğup büyüyen Alpaslan, bir dönem İngiltere'de de altyapı eğitimi aldı. Sonrasında tekrar Belçika'ya dönen Alpaslan Öztürk, 2014 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'ye adım attı. Eskişehir ve Elazığspor'da da görev yaptıktan sonra Göztepe'ye transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon 12 lig maçında 1 gol attı.