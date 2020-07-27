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Galatasaray’dan yeni sponsorluk anlaşması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2020 20:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, bonuslarla birlikte yaklaşık 60 milyon TL karşılığında 2 sezonluk göğüs ve sırt sponsorluğu anlaşmaları yapıldığını açıkladı.

Galatasaray’dan yeni sponsorluk anlaşması

Sarı kırmızılı kulüp, araç kiralama firması SIXT rent a car ve sigorta dünyasının köklü şirketi Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre SIXT rent a car, bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon TL karşılığında yeni forma göğüs sponsoru olurken, Magdeburger ise bonuslarla birlikte 20 milyon TL'yi aşan bir ücretle sırt sponsoru oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı.
Başkan Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu bütün maddi zorluklara karşın, Galatasaray ne kadar büyük bir marka olduğu bugün kanıtlandı. Galatasaray göğüs sponsorunu da buldu. Biraz önce anlaşmayı imzaladık. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki iki sezon için göğüs sponsorumuz, dünya çapında dev bir araç kiralama şirketi olan SIXT rent a car. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte 40 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Bu, özellikle Türk futbolunun sponsorlar açısından sıkıntılı olduğu süreçte müthiş bir hamle” diye konuştu.

Öte yandan başkan Cengiz, Magdeburger'in sponsorluğuyla alakalı ise "Geçtiğimiz sezon kol sponsorumuz olan Magdeburger Sigorta yeni sezonda sırt sponsoru olarak devam edecek. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İmzalanan bu sponsorluk anlaşması ile dünya markalarının buluştuğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak da "Bir dünya markası olan Galatasaray ile bir başka dünya markası olan SIXT rent a car, bir oldu, beraber oldu. 'Alles Gute' diyorum. 1972 yılında Almanya Münih'te çalışmıştım. Merkezi Münih'te bulunan bu araç kiralama şirketi köklü bir dünya markası. Hepsinden önemlisi iki önemli dünya markasının bir araya gelmesinin Galatasaray'a ve SIXT rent a car markasına neler kazandıracağını hep beraber göreceğiz. Bu anlaşmanın hem Galatasaray ailesine hem de SIXT Türkiye’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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