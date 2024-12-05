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Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: "İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.12.2024 22:03
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Geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek'in sözlerine yönelik bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine sarı - kırmızılı kulüp, 'İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa' başlığı ile bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: "İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa!"

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından "İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa" başlığı altında bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
TFF Türkiye Futbol Federasyonu galatasaray İbrahim Hacıosmanoğlu
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