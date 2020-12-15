Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi elemesi oynadığı için bu turdan başlarken Darıca Gençlerbirliği ise sırasıyla Belediye Kütahyaspor, Zonguldak Kömürspor, ve Bandırmaspor'u eleyerek kupada buraya kadar gelmişti.
Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında eğer eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel bu maçta oynamayacak.
Galatasaray
Okan
Omar
Luyindama
Donk
Emre Taşdemir
Etebo
Belhanda
Ömer
Arda
Sekidika
Ali Yavuz
Darıca Gençlerbirliği
Ali Alper
Samet
Yusuf
Berat
Selman
Metin
H. İbrahim
Çağri
Nebi
Baha
Erdem
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