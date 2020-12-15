Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaya Galatasaray UEFA Avrupa Ligi elemesi oynadığı için bu turdan başlarken Darıca Gençlerbirliği ise sırasıyla Belediye Kütahyaspor, Zonguldak Kömürspor, ve Bandırmaspor'u eleyerek kupada buraya kadar gelmişti.

Ayrıca mücadelenin 90. dakikasında eğer eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel bu maçta oynamayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray

Okan

Omar

Luyindama

Donk

Emre Taşdemir

Etebo

Belhanda

Ömer

Arda

Sekidika

Ali Yavuz

Darıca Gençlerbirliği

Ali Alper

Samet

Yusuf

Berat

Selman

Metin

H. İbrahim

Çağri

Nebi

Baha

Erdem

