YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak

Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak

15.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek - Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ilk maçına Atakaş Hatayspor deplasmanında çıkacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

- Torrent ilk maçına çıkacak

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçına çıkacak.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra sözleşme imzalanan 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, Galatasaray'ın başındaki ilk sınavını Hatayspor deplasmanında verecek.

- Altı futbolcusundan yararlanamayacak

Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, formasını terletemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.

- Üç futbolcu kart ceza sınırında

"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Berkan Kutlu, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Kasımpaşa maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

- Son 9 lig maçında 1 kez kazanabildi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.

- Hatayspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı da sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

Adana Demirspor Başkanı Sancak'ın hedefi Türkiye'nin tuttuğu 2. takım olmak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.