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Galatasaray, Dimitrios Goutas'ı kadrosuna katıyor

11.10.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luyindama ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yunan basını, Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas'ın devre arasında Galatasaray'a transfer olacağını yazdı. Stoper Dimitrios Goutas bu sezon forma giydiği 6 Süper Lig maçında attığı 4 golle dikkat çekiyor.

Galatasaray, Dimitrios Goutas'ı kadrosuna katıyor

Christian Luyindama ile devre arasında yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray için son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. Yunan basınında çıkan habere göre Galatasaray, Dimitrios Goutas'ı devre arasında kadrosuna katacak.

FATİH TERİM'İN GOUTAS'I İSTEME SEBEBİ...

Marcao-Nelsson ikilisine yedek arayan Cimbom, Dimitrios Goutas transferini bitiriyor. Teknik direktör Fatih Terim, Goutas'ın hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle savunma ve hücumda takıma katkı vereceğini düşünüyor.

STOPER GOUTAS 6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Sivasspor'un sezon başında Atromitos'tan bedelsiz transfer ettiği Dimitrios Goutas, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 27 yaşındaki stoper Dimitrios Goutas, çıktığı 6 Süper Lig maçında attığı 4 golle gol krallığı listesinde de üst sıralarda yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor
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