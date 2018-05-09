Galatasaray Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti!

Galatasaray Kulübünün mayıs ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gayrettepe Dedeman Otel'de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu listelerinde bulunan isimlerle yer aldı. Toplantıda söz alan başkan adaylarının açıklamaları şu şekilde oldu; DURSUN ÖZBEK: ÖNCE ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMALIYIZ Dursun Özbek, kulüpte uzun bir süreden sonra çok adaylı bir seçime gidildiğini belirterek, "Bu çok adaylı seçim, Galatasaray'daki demokrasi kültürünün bir tezahürüdür. Bu seçim Galatasaray'a gönül verenlerin seçimi olacaktır." dedi. Yönetim kurulu aday listesinin başarılı isimlerden oluştuğunu aktaran Özbek, "Galatasaray'ı 3 yıl yönetmek için oylarınıza talibiz. Galatasaray'ı 3 yıl en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Diğer adaylar da çok değerli ve Galatasaray'ı çok seven kişilerdir. Bütün adayların üreteceği bir takım projeler olacak. Bu projeler Galatasaray'ın geleceğidir. Buradan bütün arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, proje kimin olursa olsun sahip çıkalım." diye konuştu.

"Tamamen 21. şampiyonluğa odaklanmalıyız" Dursun Özbek, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Takımımızın yeşil sahalarda aldığı sonuçlar, kazandığı galibiyetler, sahaya yansıttığı performans hepimizi gururlandırıyor. Futbol takımını oluşturan oyuncu ve teknik heyetin bana verdiği gururu tarif etmekte zorlanıyorum. Bildiğiniz gibi iki yıllık zor bir süreç geçirdik. Bu sezonun başında oyuncu izleme ekibimizin verdiği destek sonucunda yeni bir takım kurduk. Başına da Galatasaray ile özdeşleşmiş, Galatasaray'a sayısız şampiyonluk ve zaferler kazandırmış değerli hocamız Fatih Terim'i getirdik. Kalan iki haftada şampiyonluğa yürüyüşleri devam edecektir. Bu başarının devamını diliyorum. Oyuncularımızın sahaya koyacağı kazanma azmi ve yüksek performans bizi 21. şampiyonluğa taşıyacaktır. Bunun da Galatasaray'a çok yakışacağına inanıyorum." Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olduklarını vurgulayan Özbek, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuz bu dönem itibarıyla seçimle ilgili çalışmalarımızın ağırlığını liglerinin tamamlanmasından sonra yapmak istiyorum. Projelerimiz hazır fakat şu dönemde konsantrasyonumuzun bozulmaması lazım. Tamamen 21. şampiyonluğa odaklanmalıyız. Dolayısıyla seçimi kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun. Çok yaşa Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri kürsüye çağırarak üyelere tanıttı. MUSTAFA CENGİZ: 24 AYDA KULÜBÜ KARA GEÇİRECEĞİZ Mustafa Cengiz, "Galatasaray ne zaman birlik ve beraberlik içindeyse, ne zaman liseli veya lisesiz, yahut alaylı veya alaysız çatışması içinde değilse, başarı elde etmişti. Hem sportif hem de mali anlamda başarılı olmuştur. Ben bu birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesini dilerim. Bana teveccüh ettiğiniz başkanlık görevim süresinde, oy verenlerin olduğu gibi vermeyenlerin de sesinin yansıması olduğuma inanıyorum." dedi. Yönetim olarak 3 aylık bir geçiş döneminde çalıştıklarını aktaran Cengiz, "Göreve zor şartlarda başladık. Geçmiş yönetim devam etseydi de sorunlar sürecekti. Ama ben şundan çok mutlu oluyorum ki aday sayısı arttı. Demek biz bir takım şeyleri iyi yaptığımızın, olumlu noktalara getirdiğimizin işaretlerini verdik. Toplam 4 adayız ve bu beni mutlu ediyor." diye konuştu. Üç aylık görev dönemlerindeki mali çalışmalarına değinen Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

"Bu 3 ay içinde 338 milyon liralık bir hasılat elde ettik. Sermaye artışından 146 milyon lira, bonservis gelirinden 72 milyon lira, yayın haklarından 29 milyon lira gelir elde ettik. En önemlisi ise göreve geldiğimizde boş olan 70 locanın 40'ını sattık. Kombinelerde Avrupa çapında bir ortalama yakaladık ve 30 milyon lira kasamıza girdi. Giderlerimiz ise 3 ayda 326 milyon lira oldu. Bu süreçte 11 milyon lira faaliyet karımız var. Üç ayda bunu gerçekleştirdik. İnşallah gelecek 3 yılda bize teveccüh gösterirseniz, daha iyisini yapacağımızın işaretidir. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önceki dönemlerde bize kalan 38 milyon lira vergi ve SGK ödemesi yaptık. Futbolculara gecikmiş ve biriken 98 milyon lira ödeme yaptık. Diğer kulüplere 50 milyon lira bonservis ve kira ödemesi yapıldı." "Galatasaray'ın sorunları, biriken sorunlardır" Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın sorunları, biriken sorunlardır." ifadesini kullanırken, mali faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarmayı sürdürdü. Bir çok ödeme yaptıklarını vurgulayan Cengiz, "Kredi borçları 263 milyon dolardı. Bugün itibarıyla kurun artmasına rağmen 234 milyon dolara düştü. Her türlü geliri borç ödemesine harcadık. Kulübün için 11 ayrı faktoring firmasından alınmış 57 milyon lira bakiyeli yüksek faizli krediler için 47 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Borcumuzu 9 milyon liraya indirdik. Ayrıca biz de kredi kullandık. Kullanılan 26,4 milyon lira krediye kefaret imzalarını da Abdurrahim Albayrak Bey ile ben attım." değerlendirmesini yaptı.

"Ben hayal satmıyorum" Mustafa Cengiz, "Galatasaray Kulübünün geleceğini kurtaracak çok önemli projelerimiz var." açıklamasında bulundu. "İlk projemiz, Silikon Vadisi benzeri bir teknokent oluşturmak. Galatasaray Üniversitesi veya ilgili başka üniversitelerle bunu hayata geçireceğiz. İlgili bakanlıkla da temasa geçtik. Bize her türlü desteği verecekler. Ben burada hayal satmıyorum. Hükümet tarafından teknolojiyi destekleyici çok doğru hamleler yapılıyor. Eski başkanımız döneminde izni alınmış bir salon projesi var. Burayı mutlaka yapacağız fakat buranın içine teknokent projesini monte edeceğiz. Bu teknokentte kiralayacak alanımız olacak. On beş bin metrekarede en kötü bedelle yıllık 240 bin dolar gelir elde ederiz. Yine otel inşaatımız var. Çok düşük teklifler geliyor. Buraya 600 bin dolar ile 1 milyon dolar arası teklifler var. Ofise dönelim dedik, zaten ekonomik durum ortada. Biz burayı teknokent projesinin bir parçası olarak yapacağız. Buranın getirisi tabii ki daha yüksek olacaktır ve 14 bin metrekare alandan yılda 4 milyon dolar civarı bir gelir elde edebiliriz."

Kemerburgaz'a yapılacak tesis konusu Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile projesi geliştirilen Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinden gelecek gelirin, beklendiği gibi 200 milyon dolar değil 55 milyon dolar seviyesine olacağını ileri sürerken, Kemerburgaz'da kendileri için tahsis edilen arazi ile ilgili de sorunların bulunduğunu dile getirdi. Kendilerine tahsis edilen Kemerburgaz arazisi için devlet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirten başkan Cengiz, "Teşekkür ediyoruz ama kot farkı var, engebeli arazi, işgalde bölümleri var, bir de üzerinde maden ruhsatı var. Bu konuyu da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ankara'daki yetkililerin yardımıyla halledeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye gidiş sebebim, hızla imar iznini almaktı. Sağ olsunlar gerekli talimatlar verildi ve işlemler başlatıldı. Ayrıca TOKİ'nin bu araziye tesis için ayırdığı miktar 20 milyon lira ancak arazi yapısı itibarıyla bu rakam 3-4 katına çıkabilir." şeklinde görüş belirtti.

Genel kurul üyelerine borçları yeniden yapılandırma konusunda söz verdiklerini hatırlatan Cengiz, "Bununla ilgili ben ve değerli arkadaşlarım, geldiğimiz ilk günden bu yana çalışıyoruz. Sağ olsunlar çok büyük iki bankamızın sendikasyon kredisiyle, 4 bankaya olan borcu 2 bankaya indirip, faizleri düşürerek yeniden yapılandıracağız. İnşallah sıkı mali politikalarla, futbol takımımızın UEFA kriterlerine uyumunu da sağlayarak, maksimum 24 ay içinde kulübü kesinlikle kara geçireceğiz. Bundan da eminiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Sancaktepe'de 2 bin dönümlük bir arazi talepleri olduğunu ve bu isteklerinin bin 200 dönümlük kısmının da gerçekleştiğini söyleyen Cengiz, "Burada bir kampüs oluşturacağız ve olimpik 8 branşımızı oraya taşıyacağız. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gittik. Hepsinin sözünü en üst düzeyde kurumsal anlamda aldık." şeklinde konuştu. Mustafa Cengiz, Galatasaray Adası konusuna da değinerek, "Adayı satmayız ve sattırmayız. Çalışmalarını yürütüyoruz ve bizim yönetimimiz döneminde eski ihtişamlı günlerine dönecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

Cengiz, olağan genel kurul için belirlediği yönetim listesinde yer alan isimleri üyelere takdim etti. ALİ FATİNOĞLU: BARCELONA BİLE KISKANACAK Ali Fatinoğlu, kulübün sorunlarını bildiklerini ifade ederek, "Galatasaray'ın sorunlarının ne olduğuna ve nasıl çözüleceğine yönelik projeler hazırlamıştık. Giderlerimiz konusunda çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Gelirlerimizi arttırmalıyız. Bunun için çalışmalar yaptık. En büyük problemlerimizden biri de varlıklarımızın tapu sorunudur. Galatasaray Adası'nı almak bizim namus borcumuz." diye konuştu. Ali Fatinoğlu, kulübün gelirlerini arttıracak projelerinin olduğunu belirterek, "Bizim ihtiyacımız sportif başarı. Sportif başarıyı yakalarsanız geliriniz artar. Bunun için iyi bir kadro gerekiyor. İyi kadro da bizim işimiz. Burayı Barcelona'nın bile kıskanacağı bir boyuta getireceğiz." ifadelerini kullandı. Fatinoğlu, konuşmasının ardından listesinde bulunan isimleri kürsüye çağırarak üyelere takdim etti. OZAN KORKUT: ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ Ozan Korkut, hayatının en gururlu ve duygu dolu günlerini yaşadığını belirterek, "Başvurumuzun Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kabulünün ardından çok yoğun ilgiyle karşılaştık." dedi.

Ekibiyle Galatasaray Kulübünün yönetimine talip olduklarını ifade eden Korkut, "Galatasaray'a yakışan bir seçim yarışı içinde üzerimize düşen her türlü görevi ifaya hazırız. Bireysel olarak zaten bizleri tanıyorsunuz. Aramızda 6 başkanla yöneticilik yapmış, 20 yılın üzerinde yönetim tecrübesi olan isimler var. Önümüzdeki zorlukların farkındayız. Bu noktaya bir ekip çalışmasıyla geldik. Bu zorlukların üstesinden de ekip olarak geleceğiz. Hepimizin yüreği Galatasaray için atıyor." diye konuştu. Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı Aralık ayında erken seçim kararı aldığında da hazır olduklarını aktaran Korkut, "Galatasaray terbiyesi içinde sizlerden izin almamız gerekiyordu. Büyüklerimizi ziyaret ettik ve konuştuk. 'Mayıs ayına kadar bizlere önderlik edin, mayıs ayında biz üzerimize düşeni yapacağız.' dedik. Zaman aralığımız çok dardı ve mayıs ayındaki seçim için çalıştık. Bugün, büyüklerimize verdiğimiz sözü tutuyor olmanın gururuyla karşınızdayız. Galatasaray'da bir söz verilice, tutulur." ifadelerini kullandı.

"Bayrağı devralmaya hazırız" Ozan Korkut, yola çıktıkları andan itibaren kendilerine "gençler" dendiğini aktararak şunları söyledi: "Aslında bizler 40-50 yaşlarında, bilgi ve birikimlerimizin üst seviyede olduğu dönemdeyiz. Ama bize 'genç' denmesi de hoşumuza gitti. Bu bayrak yarışında sizlerin teveccüh göstermesi durumunda, koşma sırası bizde. Bayrağı devralmaya hazırız. Kulübün 3 senede atması gereken çok ciddi adımlar var. Problemleri konuşmaktan, fırsatları konuşmayı unutuyoruz. Çok ciddi çalıştık. Her türlü opsiyonu masaya yatırdık. 'Tek bir doğru yoktur ama tek bir Galatasaray vardır.' anlayışıyla yürüyoruz. Artık seçimlerin ardından koşmaya başlamak istiyoruz." Galatasaray'ın amiral gemisi futbolu, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uygun şekilde yöneteceklerini aktaran Korkut, sarı-kırmızılı ekibi Avrupa'da ve Türkiye'de defalarca başarıya taşıyan Fatih Terim ile ekibinin, takımı yeni zaferlere taşıyacağına da inandıklarını belirtti. Masa başında ve sahada güçlü bir Galatasaray için çalışacaklarını vurgulayan Korkut, THY Avrupa Ligi lisansı sahibi bir erkek basketbol takımı ve iddialı bir kadın basketbol takımı hedeflediklerini, amatör branşlarda da olimpik bir hareket başlatacaklarını anlattı.