G.Saray geriden gelip kazandı!

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası D Grubu 8. hafta maçında İspanya'nın Unicaja Malaga ekibini 91-80 yendi.
Sarı-kırmızılı takım grupta 5. galibiyetini elde ederken, Unicaja Malaga 2. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya Jones ve Moore ile bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 9-5 öne geçti. Sert savunmayla sarı-kırmızılı takımı hücumda durduran Unicaja Malaga, yakaladığı 17-0'lık seriyle 9. dakikada skoru 9-22 yaptı. Konuk takım, ilk periyodu 24-12 önde bitirdi.
Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Unicaja Malaga, 15. dakikada farkı 16 sayıya (20-36) çıkardı. Whittington ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, daha sonra üst üste bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 5 sayı (34-39) geride gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, bulduğu 11-2'lik seriyle 26. dakikada 45-41 öne geçti. Oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı takım, özellikle dış atışlarda Whittington ve Harrison ile ürettiği basketlerle son çeyreğe 20 sayı (67-47) farkla önde girdi.
Son periyoda etkili başlayan Unicaja Malaga, Fernandez, Adams ve Waczynski ile dış atışlardan sayı buldu ve 34. dakikada farkı 9'a (73-64) indirdi. Kalan sürede kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, müsabakadan 91-80 galip ayrıldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı futbolcular Jimmy Durmaz ve Ryan Donk da maçı salonda takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Petri Mantyla (Finlandiya), Anne Panther (Almanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)
Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 13, Harrison 16, Göksenin Köksal 2, Moore 6, Ege Arar 10, Whittington 18, Auguste 5, Can Korkmaz 2, Yiğit Arslan 8, Webster 11
Unicaja Malaga: Adams 16, Toupane 9, Thompson 6, Waczynski 17, Elegar 6, Fernandez 8, Suarez 4, Gerun 3, Ejim 6, Diaz 3, Avramovic 2
1. Periyot: 12-24
Devre: 34-39
3. Periyot: 67-47
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