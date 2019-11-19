G.Saray geriden gelip kazandı!

Maçın ikinci yarısına iyi savunma yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, bulduğu 11-2'lik seriyle 26. dakikada 45-41 öne geçti. Oyunun kontrolünü ele geçiren sarı-kırmızılı takım, özellikle dış atışlarda Whittington ve Harrison ile ürettiği basketlerle son çeyreğe 20 sayı (67-47) farkla önde girdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan Unicaja Malaga, 15. dakikada farkı 16 sayıya (20-36) çıkardı. Whittington ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, daha sonra üst üste bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 5 sayı (34-39) geride gitti.

Karşılaşmaya Jones ve Moore ile bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 4. dakikada 9-5 öne geçti. Sert savunmayla sarı-kırmızılı takımı hücumda durduran Unicaja Malaga, yakaladığı 17-0'lık seriyle 9. dakikada skoru 9-22 yaptı. Konuk takım, ilk periyodu 24-12 önde bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım grupta 5. galibiyetini elde ederken, Unicaja Malaga 2. kez mağlup oldu.

Son periyoda etkili başlayan Unicaja Malaga, Fernandez, Adams ve Waczynski ile dış atışlardan sayı buldu ve 34. dakikada farkı 9'a (73-64) indirdi. Kalan sürede kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, müsabakadan 91-80 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı futbolcular Jimmy Durmaz ve Ryan Donk da maçı salonda takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Petri Mantyla (Finlandiya), Anne Panther (Almanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 13, Harrison 16, Göksenin Köksal 2, Moore 6, Ege Arar 10, Whittington 18, Auguste 5, Can Korkmaz 2, Yiğit Arslan 8, Webster 11

Unicaja Malaga: Adams 16, Toupane 9, Thompson 6, Waczynski 17, Elegar 6, Fernandez 8, Suarez 4, Gerun 3, Ejim 6, Diaz 3, Avramovic 2

1. Periyot: 12-24

Devre: 34-39

3. Periyot: 67-47

