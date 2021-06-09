Galatasaray, Ekrem Memnun'la sözleşme yeniledi

Galatasaray, erkek basketbol takımı başantrenörü Ekrem Memnun ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun ile sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz Mayıs ayında atılan imzalarla birlikte Galatasaray'ın efsanesi Ekrem Memnun, yeni sezonda erkek basketbol takımımızın başında olacak.

İlk olarak 1982'de adımını attığı Galatasaray macerasında 1988'de antrenörlük kariyerine başlayan Ekrem Memnun, kulübün tarihine geçecek sayısız kupa ve başarıya imza attı.

1996-2002 yılları arasında kadın basketbol takımımızın başantrenörü olan efsane koç, 1998-1999 sezonunda takımıyla birlikte ülke tarihinin kadın basketbolundaki o tarihe dek en büyük başarılarından biri olan Euroleague üçüncülüğünü elde etti. Bu süre zarfında üç Türkiye Ligi (1996-1997, 1997-1998, 1999-2000) üç Cumhurbaşkanlığı Kupası (1996, 1997, 1998) ve iki de Türkiye Kupası (1997, 1998) kazanan takımın başındaydı.

2002'de Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmayı sürdüren Memnun, 2003 yılında Kosova takımı Sigal Prishtina'nın başantrenörü olup, iki sezon burada normal sezon liderliği, bir Kosova Kupası, bir Kosova Milli Kupası ve bir de Kosova Süper Kupa başarıları gördü.