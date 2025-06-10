Galatasaray 'El Patron' lakaplı Davinson Sanchez ile 3 yıl daha uzatıyor… Sözleşme şartlarında anlaşıldı!

Takımın adete parlayan yıldızı olan Kolombiyalı stoper, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen takımı olmasında başrolü üstlenen futbolcu oldu. Takım içinde çok fazla sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Sanchez için Okan Buruk'un da olumlu rapor vermesiyle yönetim harekete geçti.

26 yaşındaki yıldız savunmacı için her türlü fedakarlığa hazır olan Cimbom, yıllık 3.2 milyon Euro olan sözleşmesini de arttırmayı planlıyor. Sözleşme görüşmelerinde büyük mesafe kaydeden sarı kırmızılılar, oyuncunun menajeri ile son bir kez daha bir araya gelip 3 yıllık yeni sözleşmeye nokta koymayı planlıyor.

Yakın zamanda takımın iskelet futbolcuları olan Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileyen Galatasaray, Davinson ile de sözleşme uzatıp kayıp vermek istemiyor.

SKORER BİR SAVUNMACI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta forma şansı bulan Davinson Sanchez, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Özellikle duran toplardaki istikrarlı başarılı performansı yıldız savunmacıyı diğerlerinin önüne attı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Galatasaray ile özellikle lig serüveni boyunca sergilediği başarılı performans ile Avrupa’nın önemli takımlarına göz kırpan Sanchez’e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina yakından ilgi gösteriyor.