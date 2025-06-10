SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray 'El Patron' lakaplı Davinson Sanchez ile 3 yıl daha uzatıyor… Sözleşme şartlarında anlaşıldı!

Galatasaray’da savunmanın yıldız ismi Davinson Sanchez ile sözleşme yenileniyor. Hafta içi oyuncunun menajeriyle son bir görüşme yapacak Galatasaray son noktayı koyma peşinde.

Galatasaray 'El Patron' lakaplı Davinson Sanchez ile 3 yıl daha uzatıyor… Sözleşme şartlarında anlaşıldı!
Burak Kavuncu
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Takımın adete parlayan yıldızı olan Kolombiyalı stoper, Galatasaray'ın ligin en az gol yiyen takımı olmasında başrolü üstlenen futbolcu oldu. Takım içinde çok fazla sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Sanchez için Okan Buruk'un da olumlu rapor vermesiyle yönetim harekete geçti.

26 yaşındaki yıldız savunmacı için her türlü fedakarlığa hazır olan Cimbom, yıllık 3.2 milyon Euro olan sözleşmesini de arttırmayı planlıyor. Sözleşme görüşmelerinde büyük mesafe kaydeden sarı kırmızılılar, oyuncunun menajeri ile son bir kez daha bir araya gelip 3 yıllık yeni sözleşmeye nokta koymayı planlıyor.

Yakın zamanda takımın iskelet futbolcuları olan Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan ile sözleşme yenileyen Galatasaray, Davinson ile de sözleşme uzatıp kayıp vermek istemiyor.

SKORER BİR SAVUNMACI

galatasaray_sozlesme_icin_6006a

Galatasaray'da geride kalan sezonda 44 maçta forma şansı bulan Davinson Sanchez, 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Özellikle duran toplardaki istikrarlı başarılı performansı yıldız savunmacıyı diğerlerinin önüne attı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Untitled (1)

Galatasaray ile özellikle lig serüveni boyunca sergilediği başarılı performans ile Avrupa’nın önemli takımlarına göz kırpan Sanchez’e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina yakından ilgi gösteriyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Markus Gisdol ile anlaştıKayserispor Markus Gisdol ile anlaştı
Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu!Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika davinson sanchez galatasaray sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

F.Bahçe'ye Arap piyangosu! O ismi istiyorlar... Kasa dolup taşacak

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Osimhen'den gece yarısı müjde gibi müjde! Yıldız isim sonunda kararını verdi

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Son saatler...

Beşiktaş'a transfer müjdesi! Son saatler...

G.Saray'da ikinci 'mor forma' vakası! Görenler şaşkınlık geçirdi…

G.Saray'da ikinci 'mor forma' vakası! Görenler şaşkınlık geçirdi…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.