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Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.03.2020 14:22 | Son Güncelleme

Galatasaray transferde gaza bastı. Sivasspor'un yıldız oyuncularına protokole imza attırdı.

Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katıyor

8 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluğun yeniden en büyük adaylarından biri haline gelen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı kırmızılılar, bu sezonun iki flaş ismiyle ön protokol imzaladı.

Üst üste 3. şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı. Buna göre Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin Euro kazanacak.

Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4’er yıllık olacak. Böylece Yandaş, toplamda 7.2, Kılınç da 4 milyon Euro kazanacak. Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan iki oyuncu için Galatasaray imza parası da ödeyecek.

SİVASSPOR DEVRE ARASI BIRAKMADI

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç, Sivas formasıyla bu sezon 22 maçta forma giyerken 6 gol atıp, 7 de asist yaptı. İki kez A milli formayı da giyen oyuncu, forvet arkası ve sağ açıkta da forma giyebiliyor.

Merkez orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ise 28 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı. Yandaş, ihtiyaç halinde sağ açıkta da görev yapabiliyor. Devre arası da transferleri gündeme gelen iki oyuncu, şampiyonluk yarışı nedeniyle Sivasspor yönetimi satmamıştı. Oyuncular da kulübün kararı doğrultusunda hareket edeceklerini açıklamıştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın en yakın rakipleri arasında olan Sivasspor ile bu hafta sonu maçı var. Pazar günü saat 19:00'da oynanacak karşılaşmada Mert Hakan ve Emre Kılınç gelecek sezon formasını giyecekları sarı kırmızılı takıma karşı oynayacaklar. Alıcı kulüp, oyuncunun halihazırda bağlı olduğu ilgili kulüpten izin alması halinde, sezon sonu sözleşmesi biten yerli oyuncularla görüşme yapabiliyor. Yabancı oyunculardaysa kulüpten izin alma mecburiyeti bulunmuyor.

(AJANSSPOR)


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Galatasaray Sivasspor Mert Hakan Yandaş Emre Kılınç

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