Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var?

Futbolseverler, takımların şampiyonluk tarihlerini merak ediyor. Sarı kırmızılı takımın taraftarları ve futbolseverler Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu sorusunu araştırıyor. Peki Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu ve kaç şampiyonluğu var?

GALATASARAY EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU? GALATASARAY'IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Süper Lig'de şampiyonluk sayılarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 19; Beşiktaş'ın 15; Trabzonspor'un 6; Bursaspor'un ise 1 şampiyonluk elde ettiğini görüyoruz. Galatasaray ise Süper Lig'de toplamda 22 şampiyonluk elde etmiş durumda.

Galatasaray, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda bitişe bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etmişti. Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, tüm takımlar arasında en fazla şampiyon olan takım olma unvanını koruyor.

TFF, Süper Lig'de takımların armalarına her beş şampiyonlukta bir yıldız takmalarına izin vermekte. Yani Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan edene dek armasında dört yıldız kullanabilecek, 25. şampiyonluk sonrası Galatasaray 5. yıldızına kavuşmuş olacak.

SÜPER LİG'DE GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'de son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giriş yapan sarı kırmızılı takım, ikili averajda eşit durumda rakibinin 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip durumda. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması veya maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekli.



