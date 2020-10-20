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Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına start verdi

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 20.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına start verdi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın devam bölümünde hedefli üçe üç dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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