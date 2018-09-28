Galatasaray - Erzurumspor maçı saat kaçta başlayacak? (GS - BB Erzurumspor maçı muhtemel ilk onbirleri)

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. haftasında BB Erzurumspor’u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 28 Eylül Cuma günü saat 20:00’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını ise, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç üstlenecek. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise, Mustafa Öğretmenoğlu görev alacak. Galatasaray - Erzurumspor maçı beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Süper Lig 7. haftası bu akşam oynanacak Galatasaray - BB Erzurumspor maçı ile başlayacak. Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray'ın konuğu olacak. Maç öncesinde Galatasaray 12 puanla 2. sırada yer alırken Erzurumspor 2 puanla 18. sırada. Galatasaray - Erzurumspor maçı Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takım başındaki ligdeki 300. maçı olacak. Galatasaray, 3 puan alarak hocalarına armağan etmek istiyor. Erzurumspor ise ilk üç puanı Galatasaray'dan alarak süpriz peşinde. Galatasaray - Erzurumspor maçı muhtemel ilk onbirleri ile takımların son durumları detayları ile haberimizde. Peki Galatasaray - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı. Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak. Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti. Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında 299 Süper Lig maçında görev yaptı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, BB Erzurumspor ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray 27 isabetli şutta bulduğu 14 golle ligin en çok gol atan takımı konumundayken; BB Erzurumspor ise, rakip kalelere gönderdiği 26 isabetli şutta 5 gol üretebildi.

Galatasaray, rakibi BB Erzurumspor ile tarihte ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Takımımız son maçında konuk olduğu Akhisarspor’a 3-0 mağlup olurken; rakibimiz BB Erzurumspor iç sahasında konuk ettiği Ankaragücü’ne 1-0 kaybetti.

GALATASARAY - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda, cezası nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı süren ve son antrenmanda takımdan ayrı çalışan Selçuk İnan'ın da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Konuk ekip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise zorlu maç öncesi Egemen Korkmaz, Sefa Akgün ve Arsen Khubulov'un sakatlıkları devam ediyor.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Emre, Rodrigues, Eren

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Scuk, Kone, Emrah, Özer, Sunu, Munsy



