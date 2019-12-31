Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transferine onay verdiği TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika için cüzi bir bonservis bedeli ödenecek.

Hızı ve adam eksiltme yönleri ile dikkat çeken Jesse Sekidika, TFF 1. Lig'de 16 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.

23 yaşındaki Sekidika, alacağı ödenmediği için sözleşme fesih hakkına sahip olsa da mali açıdan zor bir dönem geçiren kulübüne para kazandırmak istiyor.

(NTVSpor)

