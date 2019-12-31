SPOR
  4. Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamaya çok yakın...

Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transferine onay verdiği TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika için cüzi bir bonservis bedeli ödenecek.

Hızı ve adam eksiltme yönleri ile dikkat çeken Jesse Sekidika, TFF 1. Lig'de 16 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.

23 yaşındaki Sekidika, alacağı ödenmediği için sözleşme fesih hakkına sahip olsa da mali açıdan zor bir dönem geçiren kulübüne para kazandırmak istiyor.

(NTVSpor)

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!
Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! 'Onu alın...'Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! 'Onu alın...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Eskişehirspor jesse sekidika

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Süper Lig ekibinden Ünal Karaman'a sürpriz teklif

Süper Lig ekibinden Ünal Karaman'a sürpriz teklif

Süper Lig'de flaş ayrılık

Süper Lig'de flaş ayrılık

F.Bahçe'ye müjdeli haber!

F.Bahçe'ye müjdeli haber!

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

Babel'den ortalığı karıştıran paylaşım!

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı transfer etmeye çok yakın

G.Saray, 1. Lig'den transfer yapıyor

Mbaye Diagne: Söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım

Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!

Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! Okay Yokuşlu...

Fatih Terim'in ilk transfer hedefi! 'Onu alın...'

Nagatomo'ya İtalya'dan talip var!

G.Saray'ın yıldızı İtalya yolcusu!

Arda Turan, Galatasaray'da 66 numarayı giyecek

İşte Arda'nın G.Saray'daki forma numarası

Galatasaray'ın en istikrarlısı Muslera

G.Saray'ın en istikrarlısı Muslera

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.