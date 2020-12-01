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Galatasaray Etebo'nun sözleşmesi feshediliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 09:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika gelişmesi.. Geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Etebo geçtiğimiz hafta gözden çıkarılmıştı. Sonrasında da önemli gelişmeler oldu.

Galatasaray Etebo'nun sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da ligin henüz 10 haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarlara esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor.

Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor.

Etebo sezon başında geldiği Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Siyahi futbolcu bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.


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