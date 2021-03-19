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Galatasaray evinde 11 maç sonra kaybetti

19.03.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle Süper Lig’de 11 maç sonra sahasında yenildi.

Galatasaray evinde 11 maç sonra kaybetti

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Rizespor’a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların ligde iç sahadaki yenilmezliği sona erdi. Bu mücadele öncesinde Cimbom son olarak Alanyaspor’a yenilmiş, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada da 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde sahasında son iki maçta da kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar Rizespor dışında Sivasspor ile de 2-2 berabere kalmıştı. Aslan evindeki son galibiyetini BB Erzurumspor karşısında almıştı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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