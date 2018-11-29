Galatasaray Facundo Ferreyra'nın peşine düştü!

Galatasaray, Ocak ayındaki ara transfer döneminde en az bir tane forvet olacak. Sarı kırmızılıların hedefindeki isimlerden bir tanesi Portekiz'de oynuyor.
Yaz döneminde Beşiktaş'ın ısrarla istediği Facundo Ferreyra, bu kez Galatasaray'ın listesine girdi.
Yaz döneminde Benfica'ya 4 yıllık imza atan Arjantinli golcü, Türkiye'de oynamak istemediğini belirterek, Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetmişti.
YAZ AYLARINDA GELMEK İSTEMİŞTİ
Shaktar Donetsk'te aralıklı olarak 5 sene forma giyen ve takımın en çok gol atan oyuncularından olan Ferreyra, Benfica'da henüz sezonun yarısı olmadan hayal kırıklığı yaşadı. İstediği oranda süre alamayan ve gerçek performansını sahaya yansıtamayan 27 yaşındaki golcü, son olarak Benfica'nın, deplasmanda, Bayern Münih'e 5-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da dahil edilmedi.
FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Buna göre, Ferreyra artık ayrılık fikrine açık... Temsilcisi ile birlikte olası opsiyonları değerlendirecek. Bu seçeneklerden bir tanesi de Galatasaray...
Fakat kararı Benfica teknik direktörü Rui Vitoria verecek. Arjantinli futbolcu temsilcisiyle birlikte gelecek hafta bir toplantı yapacak. Her iki taraf da ayrılığın daha iyi olabileceği konusunda hemfikir olursa, oyuncu öncelikli olarak kiralık gidebileceği bir takım seçmeye çalışacak.
KİRALIK AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Ferreyra kiralık sözleşmesinin en az bir buçuk yıl olmasını istiyor. Galatasaray da almayı planladığı iki golcüden bir tanesinin kiralık olarak gelmesini tercih ediyor.
Vitoria'yla yapılacak toplantıdan "gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz" kararı çıkarsa, Facundo Ferreyra öncelikli olarak Galatasaray'la görüşecek.
Arjantinli oyuncunun Benfica'yla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Ajansspor)
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