Galatasaray Facundo Ferreyra'nın peşine düştü!

Galatasaray, Ocak ayındaki ara transfer döneminde en az bir tane forvet olacak. Sarı kırmızılıların hedefindeki isimlerden bir tanesi Portekiz'de oynuyor.

Yaz döneminde Beşiktaş'ın ısrarla istediği Facundo Ferreyra, bu kez Galatasaray'ın listesine girdi.

Yaz döneminde Benfica'ya 4 yıllık imza atan Arjantinli golcü, Türkiye'de oynamak istemediğini belirterek, Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetmişti.

YAZ AYLARINDA GELMEK İSTEMİŞTİ

Shaktar Donetsk'te aralıklı olarak 5 sene forma giyen ve takımın en çok gol atan oyuncularından olan Ferreyra, Benfica'da henüz sezonun yarısı olmadan hayal kırıklığı yaşadı. İstediği oranda süre alamayan ve gerçek performansını sahaya yansıtamayan 27 yaşındaki golcü, son olarak Benfica'nın, deplasmanda, Bayern Münih'e 5-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Buna göre, Ferreyra artık ayrılık fikrine açık... Temsilcisi ile birlikte olası opsiyonları değerlendirecek. Bu seçeneklerden bir tanesi de Galatasaray...