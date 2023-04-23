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Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray Fatih Karagümrük hangi kanalda?

23.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ekrana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Esat Sancaktar yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan oldu. Peki Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Galatasaray Fatih Karagümrük hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile bu akşam karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı olarak ekrana geldi. İşte, Galatasaray Fatih Karagümrük maçının canlı yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başladı.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlandı.

Son 18 karşılaşmanın 17'sinden galibiyetle ayrılarak ligde üst üste rekorlar kıran Galatasaray, taraftarının gücünü hissettiği son 10 iç saha maçını üç puanla noktaladı. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, son iki karşılaşmada rakip filelere 10 gol gönderdi.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 karşılaşmada 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın bu akşamki rakibi Fatih Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu.

40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Zaniolo

Karagümrük muhtemel 11'i: Muzaffer, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

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