Galatasaray Fatih Öztürk transferini bitirdi

Ve Fatih Öztürk Galatasaray'da... Transfer, cuma günü resmiyete döküldü. Geçtiğimiz yıl sarı kırmızılı kulübe transferi direkten dönen 33 yaşındaki kaleci, 1 sene rötarlı da olsa imzayı attı.

Sarı kırmızılılar bu transferi ses ile açıkladı. Fatih Öztürk, "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadelerini kullandı. Galatasaray daha önce Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan transferlerini açıklamış, Ryan Donk ile sözleşme yenilenmişti.

4 MiLYON TL ALACAK

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Turgay Ciner'den izin alan Fatih, cuma günü Kasımpaşa ile olan kontratını karşılıklı feshetti. Bu gelişme sonrasında deneyimli file bekçisi, Galatasaray'la 4 milyon TL garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

