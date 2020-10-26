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Galatasaray: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimle teknik direktör Fatih Terim arasındaki kritik toplantı sona erdi.

Galatasaray: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in bugün toplantı gerçekleştirdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" denildi.

Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aynen öyle Fatih terim bizim kırmızı çizgimizdir nokta .
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