Galatasaray: Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir

Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz'in bugün toplantı gerçekleştirdiği teknik direktör Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Kulübün Twitter hesabından yapılan ve tecrübeli teknik adamın görselinin de yer aldığı paylaşımda, "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" denildi.
Paylaşımda Fatih Terim'in hesabı da etiketlendi.
Fatih Terim (@fatihterim) bizim kırmızı çizgimizdir. pic.twitter.com/wnXPaVQd3L— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 26, 2020
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