Galatasaray, Feghouli için Al Hilal takımıyla pazarlık halinde!

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Sofiane Feghouli ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un duayen ismi Şansal Büyüka, Galatasaray'da bu sezon gözden düşen isimlerden Soifane Feghouli'ye talip çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı Cezayirli'ye yıllık 5.5 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, Feghouli'nin ikna olmasının ardından Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi bekleniyor.

