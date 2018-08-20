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Galatasaray, Feghouli için Al Hilal takımıyla pazarlık halinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2018 21:26 | Son Güncelleme

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS kanalında yayınlanan beIN Final programında çarpıcı açıklamalar yapan usta gazeteci Şansal Büyüka, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Feghouli için teklif yaptığını açıkladı. Sofiane Feghouli'nin Al Hilal'den 5.5 milyon euro istediği ve Galatasaray'ın Al Hilal ile pazarlıklarda pazarlıklarda son aşamaya gelindiği ifade edildi.

Galatasaray, Feghouli için Al Hilal takımıyla pazarlık halinde!

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Sofiane Feghouli ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un duayen ismi Şansal Büyüka, Galatasaray'da bu sezon gözden düşen isimlerden Soifane Feghouli'ye talip çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı Cezayirli'ye yıllık 5.5 milyon euro teklif etti. Pazarlıklarda son aşamaya gelinirken, Feghouli'nin ikna olmasının ardından Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sofiane Feghouli al hilal

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