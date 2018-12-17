Galatasaray Felipe Melo için harekete geçti

Daha önce Galatasaray forması giyen Melo’nun adı, yeniden Sarı-Kırmızılı ekiple birlikte anılmaya başlamıştı. FOX Sports Brezilya, Melo’nun menajeri Cornacini ile bir teleröportaj gerçekleştirerek oyuncunun Galatasaray’a dönme ihtimalini sordu.

Cornacini, Flamengo’nun da oyuncusuyla ilgilendiğini ve Palmeiras’ın teklif beklediğini ifade etti. Melo’nun menajeri Cornacini, “Yaklaşık iki hafta önce G.Saray Kulübü, Palmeiras yöneticileriyle temasta bulunmu ve Melo’nun durumunu sormuşlar” diye konuştu. (AKŞAM)

