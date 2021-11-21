Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını şifresiz canlı izle! GS FB maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

Futbol camiası tarafından heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe maçı için büyük gün geldi, çattı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek isteyenler, dünyanın farklı ülkelerinde yayın yapan spor kanallarını 'zap' yapıyor...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI 94 ÜLKE CANLI YAYINLAYACAK!

Galatasaray ile Fenerbahçe tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı hangi kanalların canlı yayınlayacağı belli oldu. Ezeli rakibin maçı beIN MEDIA GROUP'un küresel ağındaki 40'tan fazla bölgede gösterilecek ve Türkiye Süper Ligi’nin küresel distribütörü beIN’in anlaştığı 50'den fazla uluslararası bölgede yayınlanacak. 5 kıtadakı 94 ülkenin gözü bu karşılaşmada olacak.

İŞTE GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR





