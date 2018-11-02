Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA GALATASARAY'DAN Bu arada Galatasaray Kulübü de Fenerbahçeli taraftarın hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

"Bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan yapılan açıklamada, "1907 UNIFEB üyesi bir kardeşimiz deplasmanda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ölüm haberi iki takım taraftarlarını da üzdü... Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Koray Şener isimli Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bölümü acı haberin ardından tribünleri terk etti.

BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stadyumda yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

