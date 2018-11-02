Fenerbahçe taraftarları Koray Şener'in ölümü sonrası tribünü terk etti!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ölüm haberi iki takım taraftarlarını da üzdü... Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Koray Şener isimli Fenerbahçeli taraftar hayatını kaybetti. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bölümü acı haberin ardından tribünleri terk etti.
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubundan yapılan açıklamada, "1907 UNIFEB üyesi bir kardeşimiz deplasmanda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir, Kardeşimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, 1907 Ünifeb ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden taraftarı için açıklama:
"Bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
BİR AÇIKLAMA DA GALATASARAY'DAN
Bu arada Galatasaray Kulübü de Fenerbahçeli taraftarın hayatını kaybetmesi üzerine bir açıklama yayımladı.
Yapılan açıklamada, "Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının ve tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.
BEŞİKTAŞ'TAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
"Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stadyumda yerini alan bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."
Galatasaray Mısırlı Hamdy Alaa Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty ile sözleşme imzaladı!
Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11'i
Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi
Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede
Fikret Orman: Şampiyonluk kupasını kaldıracağız
Cristiano Ronaldo, gönlünü İtalyan model Manuela Ferrera'ya kaptırdı
Çin'de Tardelli'ye ilginç ceza
FIFA'dan Nyantakyi'ye ömür boyu men cezası
Cristiano Ronaldo: Sadece ben ve Messi...
Brandon Vincent 24 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch'tan müthiş gol!
Okuyucu Yorumları 1 yorum