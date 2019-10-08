Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yeni bir rekora imza attı

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre, Eylül ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu.

Türk Telekom Stadı’nın en yüksek seyirci rekorunu kıran Galatasaray - Fenerbahçe derbisini mücadeleyi 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Sarı-Kırmızılı takım derbiden istediği sonuca ulaşamasa da bilet ve loca satışlarından 6 milyon TL elde ederek toplamda 11 milyon TL'yi kasasına koymayı başardı.

GALATASARAY YENİDEN BASININ ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz ay spor medyasında en fazla habere konu olan takım durumunda bulunan Galatasaray bu alandaki liderliğini Eylül ayında da sürdürdü. Geride bıraktığımız Eylül ayında hem Türkiye ligi hem de Avrupa şampiyonlar liginde kritik virajlardan geçen Galatasaray beklediği sonuçları alamadı.

Kağıt üstünde büyük beklenti oluşturan bir kadro oluşturan Cimbom, kendinden beklenen futbolu henüz sahaya yansıtamamış olsa da spor basınında 108 bin 540 haber ile en çok konuşulan takım olma unvanını devam ettirdi. Galatasaray’ı sırasıyla 91 bin 435 haberle Fenerbahçe ve 75 bin 49 haber ile de Beşiktaş takip etti.