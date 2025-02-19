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  4. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim için karar verildi! Daha önce milli takımın maçını da yönetmişti... İşte derbinin hakemi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim için karar verildi! Daha önce milli takımın maçını da yönetmişti... İşte derbinin hakemi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 11:19
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı için Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim için karar verildi! Daha önce milli takımın maçını da yönetmişti... İşte derbinin hakemi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hakemi için tartışmalar sürerken, hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

HAKEM BELLİ OLDU

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Geçtiğimiz hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılarak Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) bunun çalışmasının yapılması istenmişti.

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

HACIOSMANOĞLU AÇIKLAYACAK

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TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündem değerlendireceğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Riva'ya davet etmişti. Özbek'in bu davete olumsuz yanı vermesinin ardından Hacıosmanoğlu basının karşısına çıkma kararı aldı.

TFF Başkanı'nın, derbi için anlaşmaya varıldığı kaydedilen Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

VİNCİC'İN KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ MAÇLAR

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  • UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (2024): Real Madrid - Borussia Dortmund

  • UEFA Avrupa Ligi Finali (2022): Eintracht Frankfurt - Rangers

  • EURO 2020: İspanya - İsveç, İsviçre - Türkiye ve İtalya - Belçika çeyrek final

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali (2021): Porto - Chelsea

  • UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali (2021): Arsenal -Villarreal

  • UEFA Avrupa Ligi Finali (2021): Villarreal -Manchester United

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