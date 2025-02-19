Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim için karar verildi! Daha önce milli takımın maçını da yönetmişti... İşte derbinin hakemi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın hakemi için tartışmalar sürerken, hakemin yerli mi yabancı mı olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.
Geçtiğimiz hafta TFF yönetim kurulunun yaptığı toplantıda derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesi için fikir birliğine varılarak Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) bunun çalışmasının yapılması istenmişti.
Sabah'ın haberine göre, TFF'nin ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
TFF, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün 13.00'te Riva'da gündem değerlendireceğini bildirdi. Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Riva'ya davet etmişti. Özbek'in bu davete olumsuz yanı vermesinin ardından Hacıosmanoğlu basının karşısına çıkma kararı aldı.
TFF Başkanı'nın, derbi için anlaşmaya varıldığı kaydedilen Vincic ve ekibiyle ilgili de açıklama yapması bekleniyor.
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