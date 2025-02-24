Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortam gerildi! Osimhen'den Mert Hakan Yandaş'a 'sus' işareti

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler bir hayli gerildi.

OSIMHEN PENALTI BEKLEDİ

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Vincic'den penaltı bekledi.

MERT HAKAN'A 'SUS' İŞARETİ YAPTI

Hakem Vincic, VAR ile bir süre konuştuktan sonra oyunu devam ettirdi. O analrda Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesindeki Mert Hakan söz dalaşına girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.