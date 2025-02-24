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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortam gerildi! Osimhen'den Mert Hakan Yandaş'a 'sus' işareti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.02.2025 20:48
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin başlarında ilginç bir olay yaşandı. Osimhen ile Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş arasında sosyal medyada gündem olan bir gerilim meydana geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ortam gerildi! Osimhen'den Mert Hakan Yandaş'a 'sus' işareti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler bir hayli gerildi.

OSIMHEN PENALTI BEKLEDİ

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Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Vincic'den penaltı bekledi.

MERT HAKAN'A 'SUS' İŞARETİ YAPTI

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Hakem Vincic, VAR ile bir süre konuştuktan sonra oyunu devam ettirdi. O analrda Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesindeki Mert Hakan söz dalaşına girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş galatasaray Osimhen
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