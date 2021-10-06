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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe kazandı!

06.10.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe kazandı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 yendi.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile eski başkanlardan Faruk Süren, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve yöneticiler Selahattin Baki ile Kemal Danabaş takip etti.

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Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Safiport, 3. dakikada McBride'ın sayısıyla 10-0'lık seri yakaladı. Galatasaray, Krajisnik'in önderliğinde toparlansa da Fenerbahçe Safiport ilk çeyreği 17-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 17. dakikada Iagupova'nın üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Kalan bölümde Galatasaray pota altında Krajisnik ile etkili olsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-38 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda 24. dakikada Iagupova'nın üçlüğüyle farkı çift hanelere (40-50) taşıyan sarı-lacivertliler, periyot ortasında 14 sayıya (42-56) kadar farkı yükselttiği mücadelede son çeyreğe 62-50 üstün girdi.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada McBride'ın üç sayılık hücumuyla farkı 17 sayıya yükseltti: 56-73. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, parkeden 89-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Safiport adına 29 sayı kaydeden Iagupova oldu.

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MAÇ DETAYLARI

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Anastasios Kardaris (Yunanistan), Cecillia Toth (Macaristan)

Galatasaray: Pelin Bilgiç 20, Melis Gülcan 5, Steinberga 10, Dungee 3, Krajisnik 23, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan, Merve Aydın 8

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 29, Şerife Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 2, McBride 21, Williams 18, Zahui 6, Manolya Kurtulmuş 7

1 Periyot: 14-17

Devre: 38-43

3. Periyot: 50-62

Beş faulle çıkan: 34.33 Dungee (Galatasaray)

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