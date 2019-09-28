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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu. Ev sahibi Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao 11'i ile çıkıyor.

SERI VE ANDONE TRİBÜNDE
Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında Seri ve Andone'yi yabancı kontenjanından dolayı tribüne gönderdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz ve Emre Mor var.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga ve Vedat 11'i ile galibiyet arayacak.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun, Serdar, Sadık, Rami, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz ve Alper yer alıyor.

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Galatasaray Fenerbahçe

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