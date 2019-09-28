Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 11'leri belli oldu. Ev sahibi Galatasaray sahaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel ve Falcao 11'i ile çıkıyor.

SERI VE ANDONE TRİBÜNDE

Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında Seri ve Andone'yi yabancı kontenjanından dolayı tribüne gönderdi. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz ve Emre Mor var.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe ise Galatasaray deplasmanında Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga ve Vedat 11'i ile galibiyet arayacak.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun, Serdar, Sadık, Rami, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Zajc, Deniz ve Alper yer alıyor.

