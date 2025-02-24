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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic yok artık dedirtti! Böyle bir şey görülmedi... Şimdi ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
24.02.2025 07:47
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının tartışılan yabancı hakemi Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği PSV Eindhoven-Juventus ve ülkesinde düdük çaldığı NK Bravo-FC Koper lig karşılaşmasının ardından dev derbiyi yönetecek. Vincic böylece Hollanda-Slovenya-Türkiye üçgeninde 5 günde 3 maçta görev almış olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Vincic yok artık dedirtti! Böyle bir şey görülmedi... Şimdi ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını etkileyecek Galatasaray- Fenerbahçe maçına yönetecek olan yabancı hakem Slavko Vincic, yarın görev alacağı dev karşılaşmayla birlikte 3 ayrı ülkede 5 günde 3 maça çıkmış olacak. Günlerdir tartışılan Vincic'in yoğun maç trafiği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YERİNDE DURMADI

Sloven hakem bu hafta, 19 Şubat Çarşamba gecesi TSİ 23.00'te başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven - Juventus maçıyla mesaiye başladı. Vincic, uzatmaya giden ve 120 dakika süren müsabakadaki görevinin ardından ülkesine döndü. 22 Şubat Cumartesi TSİ 15.00'te Slovenya Ligi'nde oynanan NK Bravo-FC Koper maçında düdük çalan Slavko Vincic, ev sahibi takımdan Poplatnik, Atemona, Stravs ve Jovan'a, konuk ekipten ise Manseri'ye sarı kart çıkardı. Maçta herhangi bir tartışmalı bir karar yoktu.

BUGÜN İSE DEV DERBİYE

3

Bu yoğun maç temposundan sonra Sloven hakemin bugün oynananacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini nasıl yöneteceği merak konusu. Hafta boyunca tartışmalara sebeb olmuştu. Hatta Galatasaray Vincic'i istememişti.

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Hakem Derbi fenerbahçe galatasaray
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