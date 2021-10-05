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Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

05.10.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlık döneminin ilk 100 gününde gerçekleştirdiği icraatleri anlattı. 100 günlük sunumda sürpriz bir konu gündeme geldi. Galatasaray kulübü, Fenerbahçe için özel bir paket geleceğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe paketi geliyor

Galatasaray'ın 38. başkanı olan Burak Elmas, GSTV'de 100. gün sunumunu anlattı.

Burak Elmas, "Biliyorsunuz Galatasaray Başkanlık Seçimleri’nde 100 gün vaatlerimizi açıklamıştık ve 100 gün sonra kendi karnemizi kendimiz hazırlayacağız sözünü vermiştik. İşte o gün geldi. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Bazı vaatlerimizinse çalışmaları hala devam ediyor. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray’ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi %77,1 oranında gerçekleştirdik." açıklamalarında bulundu.

FENERBAHÇE PAKETİ GELİYOR

Burak Elmas ve yönetiminin 100 günlük sunumunu anlatan Ahu Özyurt, Fenerbahçe için özel paket geleceğini açıkladı.

Özyurt, Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk sponsorluk paketi hazırlandığını ve yakında açıklanacağını duyurdu.


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