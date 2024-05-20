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Galatasaray - Fenerbahçe: Sarı lacivertliler deplasmanda kazandı, Süper Lig şampiyonu son haftaya kaldı

BBC BBC
20.05.2024 07:40
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Kendi sahasında Fenerbahçe'ye Çağlar Soyüncü'nün golüyle 1-0 yenilen Galatasaray, bu hafta şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe: Sarı lacivertliler deplasmanda kazandı, Süper Lig şampiyonu son haftaya kaldı

Bu skorla, ligin son haftasına Galatasaray 99, Fenerbahçe ise 96 puanla girmiş oldu.

Galatasaray ligin son haftasında, 26 Mayıs Pazar günü Konya'da Süper Lig'den düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ile oynayacak.

Fenerbahçe ise ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

maç

kırmızı kart

FENERBAHÇE 10 KİŞİ OYNADI

İlk yarıda gol sesi çıkmayan derbi karşılaşmasında, Fenerbahçeli Djiku 22. dakikada Torrera'ya yaptığı iki faulle iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın önemli bölümünü 10 kişi oynayan Fenerbahçe, 71. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golüyle öne geçti.

arbede

Golün hemen ardından Galatasaray'daKerem Aktürkoğlu ve Berkan oyuna girerken Köhn ve Kerem Demirbay oyundan alındı

82. dakikada Fenerbahçe'de Dzeko oyuna dahil olurken Batshuayi kenara geldi

84. dakikada ise Hakim Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Vinicius oyuna dahil oldu

Galatasaray'ın son dakikalarda gol bulma çabası başarılı olmayınca, 2023-2024 sezonunun şampiyonunun gelecek hafta belirleneceği kesinleşti.

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fenerbahçe galatasaray

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