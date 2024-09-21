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Galatasaray Fenerbahçe'yi sahasında yenmekle kalmadı, rekorunu da egale etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.09.2024 23:05
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Galatasaray ligin 6. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'e ait olan bir rekoru da egale etti. İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe'yi sahasında yenmekle kalmadı, rekorunu da egale etti!

Süper Lig'in son haftalarında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Galatasaray, son olarak Fenerbahçe galibiyeti ile birlikte deplasmanda oynadığı son 12 lig maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

REKORU EGALE ETTİ

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Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyet serisiyle Fenerbahçe'ye ait olan Süper Lig rekorunu egale etti.

Bu rekor, Türk futbol tarihinin en prestijli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Fenerbahçe, geçmiş yıllarda üst üste 12 deplasman galibiyeti elde ederek bu alanda tarihe geçmişti. Ancak Galatasaray, son dönemdeki istikrarlı deplasman performansıyla ezeli rakibinin rekoruna ortak oldu.

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