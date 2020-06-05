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Galatasaray, FIBA Basketball Champions League'ne katılacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2020 20:56 | Son Güncelleme

Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklama ile gelecek sezonda basketbol takımının FIBA'nın düzenleyeceği Basketball Champions League'de yer alacağımızı duyurdu.

Galatasaray, FIBA Basketball Champions League'ne katılacak

Galatasaray yeni sezonda FIBA Basketball Champions League'de yer alacağını duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Türk basketboluna kurulduğu günden bu yana aralıksız hizmet eden ve uluslararası alanda yakaladığı başarılarla ülkemizi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü olarak 2020/2021 sezonundan itibaren FIBA Basketball Champions League'de yer alacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

FIBA'nın kulüpler bazındaki en büyük spor organizasyonu olan Basketball Champions League, kurulduğu günden bu yana her yıl marka değerini yükseltmiş ve Avrupa basketbolunda önemli bir değişimin başlangıcını yapmıştır.

FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketball Champions League markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir.

Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Spor Kulübü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
AHAHAHAAA SEVIYE YERLERDE
eurolige gidemeyince
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