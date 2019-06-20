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Galatasaray Football Business Academy ile iş birliği yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.06.2019 21:02 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, İsviçre merkezli eğitim kurumu Football Business Academy (FBA) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması yaptı.

Galatasaray Football Business Academy ile iş birliği yaptı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iş birliğiyle Galatasaray Kulübünün çalışanlarının, FBA'nın Futbol İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı'na kayıt olma şansını yakalayacağı ve küresel anlamda futbol endüstrisindeki deneyimlerini artırma konusunda yetki sahibi olacağı belirtildi.

İki kuruluşun ayrıca, staj fırsatlarını ve stratejik konuları belirlemek için de bir iş birliği içerisinde olacağı kaydedildi.

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Galatasaray Football Business Academy

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