Galatasaray forması giyen Marcao, Newcastle United'e transfer oluyor

Transfer yapabilmek için kaynak arayışında olan Galatasaray’a piyango vurdu. İngiliz Newcastle Kulübü, Marcao için 15 Milyon Euro’yu gözden çıkardı. Marcao, İngilizleri resmi hesabından takibe aldı.

15 MILYON EURO

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao’da transfer gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde hem İtalya’dan hem İngiltere’den kulüpler, sarı-kırmızılıların kapısını 24 yaşındaki savunmacı için çaldı. Cimbom pazarlıkları 15 milyon Euro’dan açtı.

MARCAO İLE GÖRÜŞTÜLER

En ciddi yaklaşımı gösteren Newcastle United Kulübü, Marcao ile de görüştü ve futbolcuyu ikna etti. Galatasaray’ı çok seven Marcao, önceliğinin sarı-kırmızılı takımda kalmak olduğunu belirtse de satışının kulübe de ekonomik açıdan fayda getireceğine ikna olarak İngilizlere evet dedi.

TAKİBE ALDI

Marcao, resmi Instagram hesabından da Newcastle’ı takibe alınca sosyal medya yıkıldı. Fakat Galatasaraylı yetkililer pazarlığı henüz bitirmemiş durumda. Bu tranferden biraz daha gelir elde etmek isteyen Cimbom, 17 milyon Euro’ya çıkılmasını istiyor. Yakın zamanda bu transferin sonuçlanması bekleniyor.