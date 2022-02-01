Galatasaray Futbol Takımı, Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray, kente geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena da kadroda yer aldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol file bekçisine de sevgi gösterisinde bulundu.
Bu arada iki taraftarın "Ey ruh neredesin", "Bize eski Cim-Bom'u verin" ve "İmparator Fatih Terim" yazılı dövizler açtıkları görüldü.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
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