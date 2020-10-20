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Galatasaray galibiyete hasret

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2020 08:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray galibiyete hasret

Alanyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi.

Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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