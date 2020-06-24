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Galatasaray, Gaziantep FK maçı nedeniyle takım halinde PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.06.2020 19:05 | Son Güncelleme

Galatasaray için son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep FK maçında yaşanan olaylar nedeniyle sarı kırmızılı ekip PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı nedeniyle takım halinde PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Gaziantep FK maçında 6 sarı, 1 de kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde PFDK'ya sevk edildi.

TRABZONSPOR...

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri açıkladı: 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasının disiplin incelemesi devam etmektedir.

PFDK'YA SEVK EDİLEN DİĞER KULÜPLER

-Kayserispor
-Denizlispor
-Yeni Malatyaspor
-Antalyaspor

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
galatasayi resmen parcaliyolar bi fenerli olarak takımsız çıkın bari
fenerbahçeli olduğuna inandım.
Bir takıma yapılacak herşeyi yap sonrada kurallar bu diye birde ceza ver alın kupalar sizin olsun delikanlı olun kaypak olmayın bu kadar biz ne kupalar ne şampiyonluk lar için sevmedik bu takımı.
ulan pfdk cehennemin dibine kadar yolunuz var.
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