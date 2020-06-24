Galatasaray, Gaziantep FK maçı nedeniyle takım halinde PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Gaziantep FK maçında 6 sarı, 1 de kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri açıkladı: 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasının disiplin incelemesi devam etmektedir.
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