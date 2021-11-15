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Galatasaray genç yıldızın transferinden vazgeçti

15.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında kadroya yeni isimler katmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir takip ettiği Patrick Berg girişiminden vazgeçti.

Galatasaray genç yıldızın transferinden vazgeçti
Patrick Berg

Patrick Berg

NOR Norveç
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bodo Glimt
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Kadro yapılanmasında genç isimlere yönelen Galatasaray, Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg'i gündemine aldı. Bir süredir 23 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçti.

Haber Global'in haberine göre, Galatasaray Norveçli oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara pozisyonu için başka isimlere yönelecek.

PATRICK BERG KİMDİR?

Bodoe/Glimt takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Patrick Berg, 24 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

180cm boyunda ve 70 kilo olan Berg, sağ ayağını kullanmaktadır. 2014'ten bu yana altyapısından çıktığı kulübün A takımında oynayan Berg, takım kaptanlığına kadar yükseldi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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