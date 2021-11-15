Galatasaray genç yıldızın transferinden vazgeçti

Kadro yapılanmasında genç isimlere yönelen Galatasaray, Norveç'te Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg'i gündemine aldı. Bir süredir 23 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferden vazgeçti.

Haber Global'in haberine göre, Galatasaray Norveçli oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 6 numara pozisyonu için başka isimlere yönelecek.

PATRICK BERG KİMDİR?

Bodoe/Glimt takımında orta saha pozisyonunda forma giyen Patrick Berg, 24 Kasım 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

180cm boyunda ve 70 kilo olan Berg, sağ ayağını kullanmaktadır. 2014'ten bu yana altyapısından çıktığı kulübün A takımında oynayan Berg, takım kaptanlığına kadar yükseldi.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

