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Galatasaray-Giresunspor maçının ardından

14.08.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık, yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık" - "4-5 yabancı oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Forvet, orta saha ve kenarlara oyuncu alacağız. Uzun zamandır haber beklediğimiz 1-2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi savunma yaptıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Keleş, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Keleş, "İlk hafta kendi sahamızda iyi oynamamıza rağmen kaybetmiştik. Bugün kazanmak istiyorduk. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa öyle oynadık." dedi.

Galatasaray'ın maça baskıyla başladığını anlatan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü, şunları kaydetti:

"İlk 10 dakikada şans da yanımızdaydı. Verdiğimiz birkaç pozisyonu değerlendiremediler. Sonrasında oyuncularım biraz daha rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Bugün savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar verdik ama çok net değildi. Oyuncularım bu maçta mücadele kısmını öne çıkardı. Yeni kurulan bir takımız, uyum sürecimiz var. Mütevazi bütçelerle iyi kadrolara ve dev bütçelere karşı yarışmak istiyoruz. Geçen sezon yaptığımız iyi işleri bu sezon da devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'a geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Buradan 3 puanla çıkmak çok zor. Bundan sonra da zor olacağına inanıyorum. İnanılmaz bir kadro kalitesi var. Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık, yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık."

Hakan Keleş, Galatasaray'ın 4-4-2'ye dönmesini değerlendirerek, "Kenarları iyi kapattık. Merkez hücumlarda etkililerdi ama çift santrfora dönmek bazı orta sahayı kaybettiriyor. Gerekli önlemleri aldık. Galatasaray'ın inanılmaz bir orta sahası var. Ofansif gücü müthiş. Oyuncularım alanları iyi kapattı." ifadelerini kullandı.

Şu anda 8 yabancı oyuncuları bulunduğunu dile getiren Keleş, "Kadromuzda 8 yabancı oyuncu olduğu için kural hatası yapma ihtimalimiz yok. 4-5 yabancı oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Forvet, orta saha ve kenarlara oyuncu alacağız. Uzun zamandır haber beklediğimiz 1-2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız." diye konuştu.

Hakan Keleş, Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram ile ilgilendiklerini belirterek, "Ömer de bizimle ilgilenirse aramıza katarız. Kendisiyle çalışmayı istiyoruz ama oyuncunun bizi tercih etmesi önemli. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sezon Okan Kocuk geldi, inanılmaz bir performans sergiledi. Şu an Muslera'dan sonra kaleyi koruyacak kişi. Geçen seneki performansı burası için yeterli." açıklamasını yaptı.

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