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Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2018 08:24 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi 3 milyon 350 bin Euro'luk ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis'in talebini reddetti. Bu gelişme üzerine Gomis takımdan ayrılma kararı aldı. Yönetim, Gomis için 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray'da sezonu 29 golle kral olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılmak üzere... Fransız forvet, ligin bitmesinin ardından kendisine Çin'den gelen astronomik teklifleri gerekçe göstererek yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan ücretine zam yapılmasını talep etmişti.

YÖNETİMDEN GOMİS'E RET
Bafetimbi Gomis'in bu talebi ise Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi. Gomis'in ise bu gelişme üzerine Sarı- Kırmızılı takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Çin kulüplerinin gözdesi olan yıldız oyuncu da bunun üzerine ayrılık kararı aldı.

Gomis'e Çin Süper Lig'inden bir takımın senelik 10 milyon Euro yıllık ücret önerdiği ve bu teklifin yıldız futbolcunun kafasını karıştırdığı öne sürüldü. Gomis'in menajerinin de ayrılık kararında etkili olduğu konuşuluyor.

CİMBOM 10 MİLYON EURO İSTİYOR
Galatasaray ise Gomis için 10 milyon Euro teklif edilmesi halinde transfere izin verecek. Sarı-Kırmızılılar Bafetimbi Gomis'ten gelecek parayı transferlerde kaynak olarak kullanmayı hedefliyor. (Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Galatasaray

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