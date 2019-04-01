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Galatasaray, FIFA'ya gidiyor! Gomis'le ilgili şok gelişme

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ı FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor. 10 Nisan'a kadar ödeme yapılmazsa girişimler resmen başlayacak.

Galatasaray, FIFA'ya gidiyor! Gomis'le ilgili şok gelişme

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in 2 milyon Euro'luk son taksidini Al Hilal Kulübü'nden alamayan Galatasaray, FIFA'ya gitmek için geri sayıma geçti.

İhtarname çeken Galatasaray, Al Hilal'e 10 Nisan tarihine kadar ödeme yapması için zaman tanıdı. Galatasaray, 10 Nisan 2019'a kadar 2 milyon Euro ödeme yapılmazsa Al Hilal Kulübü'nü FIFA'ya resmen girişimlerde bulunup şikayet edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis al hilal fifa

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