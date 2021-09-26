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Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

26.09.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. İşte kritik maç öncesi Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel ilk 11'leri ve takımların son durumları...

Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynayamayacak.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Muslera, Alpaslan, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

GÖZTEPE

İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

GÖZTEPE'DE SON DURUM

Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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