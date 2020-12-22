Galatasaray - Göztepe muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, renktaşı Göztepe'yi konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.
İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.
Galatasaray
Okan
Omar
Luyindama
Donk
Saracchi
Taylan
Feghouli
Belhanda
Emre Kılınç
Arda Turan
Diagne
Göztepe
Balazs
Titi
Mihojevic
Gassama
Burekovic
Soner
Guilherme
Yalçin
Halil
Ndiaye
Tripic
Galatasaray'da Babel, Falcao sakatlıkları, ismi açıklanmayan 3 futbolcu ise koronavirüs izolasyon sürecini geçirdiği için kadroda olmayacak. Öte yandan Marcao ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta sahaya çıkamayacak.
Göztepe'de ise ismi açıklanmayan ve koronavirüs tedavisi süren 3 isim kadroda olmayacak. Ayrıca Alpaslan'ın da bu karşılaşmada oynaması zor görünüyor.
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