Galatasaray - Göztepe muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, renktaşı Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray - Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray

Okan

Omar

Luyindama

Donk

Saracchi

Taylan

Feghouli

Belhanda

Emre Kılınç

Arda Turan

Diagne

Göztepe

Balazs

Titi

Mihojevic

Gassama

Burekovic

Soner

Guilherme

Yalçin

Halil

Ndiaye

Tripic

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Babel, Falcao sakatlıkları, ismi açıklanmayan 3 futbolcu ise koronavirüs izolasyon sürecini geçirdiği için kadroda olmayacak. Öte yandan Marcao ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta sahaya çıkamayacak.

Göztepe'de ise ismi açıklanmayan ve koronavirüs tedavisi süren 3 isim kadroda olmayacak. Ayrıca Alpaslan'ın da bu karşılaşmada oynaması zor görünüyor.

